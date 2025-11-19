Moriero: "La Roma sta giocando un ottimo calcio. Gasperini? Un maestro"

GASPORT - Francesco Moriero, ex calciatore della Roma dal 1994 al 1997, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Gian Piero Gasperini e sul rendimento della squadra giallorossa.

La Roma è in testa alla classifica: può resistere fino alla fine?

"È prematuro esprimere giudizi e vale per tutte le squadre. Però sono contento per la Roma, che sta giocando un ottimo calcio ed è sorretta da un grande entusiasmo. Ha meritato ciò che ha raccolto. Di questo non sono stupito, Gasperini è un maestro".