Modello Gasp: idee e intensità

A Roma c'è stato un presidente che ha scritto la storia e vinto uno scudetto partendo dalle piccole cose: Dino Viola non è stato solo l'uomo che prese Falcao, ma, pure quello che ogni sera faceva il giro del centro sportivo e spegneva tutte le luci. Quarant'anni dopo, a Trigoria c'è un elettricista che sta illuminando a giorno la Roma, mica solo la squadra: "Si è accesa la luce in tanti giocatori", così ha detto Gian Piero Gasperini a Cremona. [...] È una questione di metodo: nella Roma Gasp ha aggiunto la leggerezza a una squadra che svolgeva già assai bene con Ranieri il suo compito. La squadra di Cremona era sorridente, luminosa, spensierata. [...] Il primato della Roma oggi è un primato democratico. Non c'è un vero leader in squadra, nessuno spicca e allo stesso tempo spiccano tutti. Il leader è in panchina. La luce l'accende Gasperini con le sue idee. [...] Servono però dei rinforzi per aggiungere quel qualcosa in più. Uno su tutti, Zirkzee, centravanti che il Manchester United si è convinto a lasciar partire in prestito.

(corsera)