Missione conferme

IL TEMPO (L. PES) - Missione difficile, ma non impossibile. Quattro calciatori per quattro storie diverse. Celik, Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy sono i giocatori, al di là di quelli arrivati in prestito la scorsa estate, con il contratto in scadenza per i quali ora la Roma dovrà decidere quale futuro riservare. Percorsi ed evoluzioni molto differenti tra di loro tra cadute, rilanci e lenti addii, ma per tutti restano speranze più o meno credibili di restare ancora in giallorosso. Partiamo dalla situazione più semplice, quella legata a Celik. Il turco guadagna due milioni l'anno e usufruisce ancora del Decreto Crescita poiché arrivato in Italia nell'estate del 2022. I primi approcci con l'entourage sono già iniziati per un rinnovo che, visto l'ottimo rendimento del difensore nel 2025 e, soprattutto, con l'arrivo di Gasperini, il ds Massara ha messo in agenda. C'è una distanza iniziale inevitabile per una trattativa di prolungamento ma a Trigoria c'è fiducia sulla possibilità di vedere ancora a lungo l'ex Lille in giallorosso. Discorso diverso per Dybala e Pellegrini, accomunati da stipendi alti e momenti complicati negli ultimi mesi, soprattutto legati agli infortuni. Entrambi hanno chiuso anzitempo la stagione 2024-25 per due operazioni chirurgiche e hanno iniziato la stagione attuale a rilento. L'argentino ancor di più rispetto all'ex capitano che dopo il gol al derby sembrava nuovamente finito fuori dai radar ma che invece nelle ultime settimane Gasperini sembra aver riportato a una condizione fisica ottimale. La Roma era stata chiara sul centrocampista durante il mercato: nessuna possibilità di rinnovo, anzi, un invito a trovare una soluzione. Il mercato però non ha portato nuove possibilità per Pellegrini che si è messo a disposizione della squadra conia promessa di un addio a gennaio per evitare di lasciare la «sua» Roma a parametro zero. Per ora nulla è cambiato rispetto a tre mesi fa, e dal ds giallorosso nessun segnale di possibili cambi di strategia sul futuro del numero sette che ora cerca di tornare protagonista in campo magari, chissà, inseguendo una minima speranza di non chiudere l'esperienza con la squadra del cuore. Anche se ad oggi un cambio di rotta appare comunque complesso. Dipenderà molto dalle risposte sul campo, invece, la scelta su Dybala. L'argentino ha strappato lo scorso anno il prolungamento automatico per un'altra stagione e ora spera in una chiamata dalle stanze dirigenziali di Trigoria per discutere di un futuro ancora insieme. A 32 anni compiuti pochi giorni fa, però, la Joya deve trovare continuità in campo e, soprattutto, numeri da attaccante vero come gli ha chiesto il tecnico. I rapporti con il suo entourage sono buoni ma la Roma si prende del tempo per decidere cosa fare con il calciatore più pagato della rosa. Molto difficile, invece, pensare a una permanenza di El Shaarawy che aveva rinnovato l'ultima volta nei 2023. Avviati, infine, i discorsi per i prolungamenti di Mancini e Cristante che hanno il contratto in scadenza a giugno 2027 ma entrambi motivati a restare e con l'agente, che condividono, già attivo col club.