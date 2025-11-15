Milan e Roma, partita aperta per Zirkzee

Va così. Va che con i centravanti Milan e Roma proprio non trovano pace, in questa

stagione. Altro giro, altra corsa. Le due società, le stesse che fino all'ultimo secondo

della sessione estiva hanno provato a mettere in piedi lo scambio tra Dovbyk e Gimenez - una roba del tipo «io ti do il problema mio, tu mi dai il problema tuo» - adesso si stanno sfidando a distanza per Joshua Zirkzee, che non vede l'ora di scappare dal Manchester United. [...] Per di più, il giocatore ha perso di fatto la nazionale olandese: il c.t. Koeman non lo convoca più, l'ultima presenza è datata un anno fa ormai. Così, il Mondiale per Zirkzee resta un miraggio. Se una chance ce l'ha ancora, l'attaccante, è di tornare nel campionato che l'ha lanciato, ovvero la serie A. Lo sanno bene il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e quello della Roma, Ricky Massara, che infatti si sono mossi. [...] Zirkzee non è forse la Soluzione con la S maiuscola, per Allegri e Gasperini. Ma è almeno una soluzione per due squadre che viaggiano - e viaggiano anche bene - in campionato con l'handicap. [...] E poi c'è Gasperini, che peraltro ha pure perso Dovbyk per oltre un mese. E che con Ferguson passa metà del tempo a incoraggiarlo e l'altra metà a disperarsi. [...] Insomma, alla sezione centravanti siamo a quota 1 gol di Gimenez nel Milan e a 2 di Dovbyk con la Roma. E siccome per ragionare in grande le reti sono necessarie, ecco che le due società sono corse ai ripari. [...] Zirkzee è in questo senso un attaccante che fa gola. Primo perché conosce la serie A: a gennaio non c'è tempo per l'ambientamento. Secondo perché lo United - stando ai colloqui che i club hanno portato avanti in questi giorni - pare ben disposto a lasciar partire il giocatore (per il quale nel luglio 2024 investì 42,5 milioni di euro) in prestito senza l'obbligo del riscatto. Mica male. Anzi, molto bene. Allegri e Gasp sono lì che aspettano. E sperano.

(Corsera)