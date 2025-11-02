Massara torna a San Siro per la prima volta

Un filo di emozione, quella sì. Tanto la voglia di rivalsa, seppur presente, non si può

mai confessare. Ma quella di stasera è anche la partita di Ricky Massara, il direttore sportivo della Roma è l'ex più "nascosto" del match, lui che torna a San Siro per la prima volta dopo l'addio traumatico al club rossonero nel giugno 2023. [...] Massara, al Milan, è stato una figura importante, artefice della crescita della squadra negli anni precedenti, culminata con la vittoria dello scudetto nel 2021-22: quel Milan arrivò a trionfare con un'età media di 26 anni e 93 giorni, la più bassa di sempre in A. Leao, Maignan, Theo Hernandez e Tomori sono alcuni dei colpi che portano la firma di Massara in coppia con Maldini. [...]

