Massara cerca l'esterno, summit per Yuri Alberto

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il 2 gennaio si avvicina, con la Roma che si muove a fari spenti e cerca di accontentare Gasperini. Ancor di più visto il primato in classifica e l'occasione di ritrovare la Champions League. Il tecnico ad agosto aveva chiesto al club di rinforzare il reparto offensivo, mettendo in cima alla sua lista un attaccante esterno di piede destro e subito dopo un altro centravanti da affiancare a Ferguson. Alla fine la società non è riuscita a completare neanche una delle due operazioni, per il veto posto sull'acquisto di George, per il quale c'era un accordo da 20 milioni con il Chelsea. La situazione è rimasta quindi la stessa, con Gasp che spinge per avere due nuovi giocatori in attacco, con una leggera preferenza volta a colmare la lacuna dell'esterno. Massara è alla finestra alla ricerca di occasioni, guardando specialmente a quei giocatori che trovano poco spazio nelle big e in inverno potrebbero muoversi. Uno di questi - certamente non l'unico obiettivo - è Mathys Tel, nome anticipato dal Corriere della Sera. Il francese ha disputato appena 359 minuti con il Bayern Monaco ed è stato lasciato fuori dalla lista Champions. Se mai i tedeschi dovessero decidere di privarsene la Roma ci farebbe un pensiero, con la consapevolezza che i bavaresi hanno sborsato in totale 45 milioni tra prestito e riscatto per assicurarselo. Per la punta, con la speranza che arrivi un'offerta per Dovbyk, l'obiettivo primario è Zirkzee, fermo a 90 minuti giocati con il Manchester United (lo pagò 42,5 milioni dal Bologna). L'olandese, che guadagna 5 milioni netti, non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro e non c'è nulla di chiuso con alcun club, ma se lo spazio continuasse ad essere così ridotto l'addio sarebbe inevitabile. Per rilanciarsi e avendo un occhio anche sui Mondiali, visto che è stato escluso dalle ultime convocazioni del ct Koeman. Altro profilo che interessa, e neanche poco, a Trigoria è Yuri Alberto. E martedì c'è stato un incontro nella Capitale con il suo agente. Il centravanti del Corinthians già in estate è stato trattato in gran segreto dalla Roma: sul piatto erano stati messi 25 milioni bonus compresi. I brasiliani, che hanno necessità di venderlo e il ragazzo vorrebbe anche andare via, lo valutano però 30 milioni. Operazione complicata visti i costi. Stesso prezzo di Fernandinho, offerto con insistenza ai giallorossi. La Roma studia tutte le alternative per non farsi trovare impreparata a gennaio.