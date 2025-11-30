Lungotevere chiuso dalle 16. Tifosi azzurri in tribuna

Bonifiche da questa mattina attorno allo Stadio Olimpico in vista di Roma-Napoli di stasera. Approntati una serie di servizi di vigilanza per il match che richiamerà circa 64mila spettatori. Ci saranno anche migliaia di sostenitori azzurri, non residenti in Campania, visto il divieto disposto dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni

sportive del Viminale all'acquisto dei biglietti, che vivono e lavorano nella Capitale e in altre regioni. Potrebbero aver trovato posto in tribuna Monte Mario, ma anche nella Tevere, tanto che c'è particolare attenzione sulla loro presenza in settori comunque occupati da tifosi romanisti. [...]

Entro e non oltre le 13 saranno rimosse le auto sul lungotevere Cadorna e anche Armando Diaz, e nella zona di piazzale Maresciallo Giardino. Le chiusure al traffico, così come di ponte Duca d'Aosta, scatteranno invece attorno alle 16 e saranno mantenute «fino a cessate esigenze». [...] Potenziate le linee di trasporto pubblico da e verso il Foro Italico dove già da ieri sera sono stati avviati controlli che saranno ripetuti questa mattina nella zona dell'Olimpico. V[...]

(corsera)