L'oro di Roma

IL TEMPO (L. PES) - Bella, solida e soprattutto vincente. Forse nemmeno Gasperini stesso se l'aspettava così la sua prima Roma dopo appena quattro mesi di lavoro. Prima in classifica, con la miglior difesa e in costante crescita fisica e di prestazioni. Due settimane a braccetto con l'Inter in vetta a una Serie A ancora senza padroni serviranno ai giallorossi per recuperare energie e uomini. Tra i problemi fisici di Ferguson e Bailey, i pochi momenti di luce di Dybala e una media realizzativa troppo bassa per Dovbyk, il tecnico di Grugliasco ha dovuto fare di necessità virtù, sfruttando l'abilità dei difensori nei duelli individuali e lavorando sui principi cardine: pressing alto e aggressione a tutto campo. La stessa che ha portato Mancini a servire Celik praticamente da fondo campo per il secondo gol all'Udinese. Una squadra che ha iniziato vincendo di misura, ma che ora segna quasi costantemente due gol a partita subendo pochissimo. Cinque gol in campionato fanno della Roma la miglior difesa dei campionati continentali. Dal match contro l'Inter dopo la sosta di ottobre in poi i giallorossi hanno sempre chiuso in crescendo le gare con secondi tempi dominati o giocati ad un ritmo più alto degli avversari. Una testimonianza evidente del lavoro atletico svolto in estate dalla squadra. Un tabù da infrangere già a Cremona: in campionato dopo le soste sono arrivate due sconfitte. [...] Un percorso che è soltanto all'inizio ma che dice già tanto delle ambizioni future della Roma targata Gasp. L'obiettivo resta quello di tornare in Champions, ma, è legittimo sognare. L'importante è restare con i piedi per terra.