Lorenzo, messaggi d'amore al tecnico: "Un grande privilegio lavorare con lui"

Non ci ha pensato un attimo. Quando Collu ha fischiato il rigore, si è diretto verso l'area e si è preso il pallone sotto braccio, aspettando il fischio dell'arbitro. Aveva molto da perdere, almeno quella dote che dal derby in poi si era guadagnato. Ma Pellegrini è ormai un calciatore diverso. Leggero di testa e di gambe. E così quando Collu dà il via libera, Okoye viene spiazzato facilmente e la Roma va in vantaggio. [...]

Già, l'emozione. Quella che sembrava aver perso e che grazie a Gasperini ha ritrovato quando l'avventura con la Roma sembrava conclusa con un anno di anticipo: «Sì, è un'opportunità avere la possibilità di lavorare con un allenatore come lui. Questo è un gruppo che vuole fare bene e che ha voglia di sacrificarsi». Anche se non indossa più la fascia, per molti è rimasto il capitano. [...]

(Il Messaggero)