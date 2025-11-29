L’Olimpico pieno e pronto a spingere la Roma, in 1.500 nel settore ospiti

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - In realtà, Roma-Napoli all’Olimpico è iniziata quando El Shaarawy ha segnato il gol della sicurezza contro il Midtjylland, chiedere conferma ai presenti. (...) Insomma, quella di domani, è una di quelle sere che ogni tifoso non vede l’ora di vivere, un appuntamento a cui non vuoi mancare. Proprio per questo, anche se ormai in realtà è un’abitudine consolidata, l’Olimpico è andato sold out, con circa 64.000 spettatori previsti, compresi i quasi 1.500 che si andranno a sistemare nello spicchietto di stadio destinato agli ospiti.

Lì, come in ogni altro settore, non sarà consentito l’accesso ai residenti in Campania, seguendo il provvedimento che ormai accompagna questa sfida (che si giochi a Roma o a Napoli) da tempo. Proprio in virtù di questo, domani sera ai tornelli sarà richiesta l’esibizione di un documento d’identità che mostri anche la residenza.

Contro il Napoli, sarà la terzultima gara casalinga di un fantastico 2025 (...). Gli ultimi due appuntamenti saranno le sfide al Como e il ritorno all’Olimpico, per la prima volta in vita sua da avversario, di Daniele De Rossi, per Roma-Genoa del 29 dicembre. Per la gara contro Fabregas, sono ancora disponibili biglietti sul sito del club, mentre i tagliandi per la sfida al Grifone rientrano nelle offerte che la società ha adottato per il black friday (...).

