Lo stadio oltre il bosco

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - In attesa che arrivino notizie dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, dove in camera di consiglio si è valutato l'appello avverso il diniego di ordinanza cautelare deciso dal TAR del Lazio lo scorso mese sul ricorso presentato dai rappresentanti del Comitato contrario allo stadio della Roma a Pietralata, arrivano buone notizie dalla Regione Lazio. Nelle ultime ore è arrivato un passaggio decisivo: dagli uffici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura è partita una comunicazione ufficiale indirizzata al Campidoglio e all'Assessorato all'Ambiente, che di fatto archivia la questione del bosco. La Regione ha in buona sostanza certificato come non vi siano ostacoli all'abbattimento degli alberi nella zona, purché vengano compensati poi con nuove aree verdi. Le compensazioni sarebbero già abbondantemente previste nello studio preliminare presentato dal club giallorosso. [...]