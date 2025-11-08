Lo stadio di Pietralata, Gualtieri: "Progetto a fine mese"

L'ultima tappa è ai metri finali e ora il traguardo si vede davvero. Tanto da far sbilanciare anche Roberto Gualtieri: «Entro novembre avremo il progetto definitivo dello stadio della Roma a Pietralata e sarà uno degli impianti più belli del mondo. [...] Il futuro stadio della Roma è pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032. Siamo sempre stati determinati a concretizzare questo sogno. Sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città».

Dopo la consegna del progetto seguiranno le approvazioni amministrative, inclusa la votazione in assemblea capitolina, per poi poter procedere all'affidamento dei lavori e alla costruzione con l'obiettivo, da parte dei Friedkin, di inaugurare la nuova casa giallorossa per la stagione 2028-29.

(gasport)