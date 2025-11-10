"Lo scudetto? Giusto che la gente sogni e sia felice"

Bisogna trattarli bene, i sogni. Che magari resteranno tali, ancora qui e ancora una volta. Ma cosa si guadagna, a ucciderli? A smontarli senza invece accarezzarli? Lo sanno bene pure i tifosi della Roma che lo scudetto è un sogno. [...]

E allora ha ragione Gian Piero Gasperini quando dice: «E' giusto che la gente sogni, non bisogna mai togliere i sogni ai tifosi in un momento di felicità. Arriviamo a questa sosta primi in classifica, è motivo d'orgoglio per noi e soddisfazione per la gente. [...] Ma ci godiamo serate come queste, l'entusiasmo della gente è contagioso». [...]

E' un buon momento anche per Pellegrini: «Se è il nuovo rigorista? Beh, chi segna… e poi per noi far gol dal dischetto é una cosa rara. Rigore a parte, Lorenzo è molto bravo e molto sano, è veramente perbene ed è maturo. Calcisticamente è forte, bisognava solo ridargli tanta fiducia. E poi metterlo a posto fisicamente e atleticamente: lui si sta impegnando al massimo e siamo tutti molto felici per lui. Se lo merita». [...]

(corsera)