Lite con il padrone di casa su rate d'affitto e lavori. Totti e Noemi traslocano

Una lite tra Francesco Totti e il proprietario dell'attico da 270 metri quadrati in piazza Stefano Jacini, a Roma nord, dove l'ex capitano giallorosso era in affitto da tre anni, lo ha portato alla drastica decisione di traslocare. [...] Totti lamenta di aver avuto un problema di infiltrazioni d'acqua, di aver dovuto sostenere delle spese per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e, probabilmente, ha scalato quei soldi dai canoni di locazione. [...] Di diverso avviso il proprietario di casa, il quale ha avuto da ridire sull'utilizzo del suo appartamento: sembra rimproveri all'ex calciatore di aver danneggiato qualcosa e ritiene di aver diritto al pagamento di tutte le mensilità arretrate. Fatto sta che, nonostante il contratto d'affitto non fosse ancora scaduto, Totti e la sua compagna Noemi Bocchi hanno già fatto gli scatoloni e si sono trasferiti in una villa che si trova all'interno di un comprensorio abitato da altri vip, tra cui il conduttore di Mediaset Paolo Bonolis, in via degli Orti della Farnesina. [...] Ora bisognerà capire se si troverà un accordo tra le parti, con la definizione tombale delle questioni economiche in sospeso, o se Totti si troverà catapultato in una nuova causa. Negli ultimi tre anni e mezzo, ossia dall'annuncio della separazione da Ilary nel luglio 2022, lo storico capitano della Roma si è trovato spesso a frequentare le aule del Tribunale. Prima per la famosa "guerra del guardaroba" con l'ex moglie e la relativa contesa dei Rolex, non ancora del tutto sanata. Poi per la lunga causa di separazione giudiziale, con le annesse accuse reciproche di tradimento e il braccio di ferro sull'assegno di mantenimento: centinaia di pagine sono state depositate da entrambe le parti al giudice della prima sezione civile del Tribunale capitolino per dimostrare le rispettive capacità reddituali. L'ultimo colpo di scena è stata la notizia - svelata da "Il Messaggero" in anteprima - dell'inchiesta per abbandono di minore che vede indagato Totti. È stata proprio la Blasi a denunciarlo, accusandolo di aver lasciato Isabel, la terzogenita, una sera a casa senza la baby sitter. [...] I pm romani, anche sulla base della sua testimonianza, dovranno a breve stabilire se chiedere l'archiviazione dell'inchiesta penale.

(Il Messaggero)