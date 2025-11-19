L’investitura, Totti: “La Roma di Gasp? Può migliorare ancora”. Si avvicina Zirkzee

LEGGO (F. BALZANI) - “La Roma di Gasp c'è, ma ancora non si vede”. Una voce fuori dal coro quella di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso, intervistato in occasione del Grand Slam Padel Show, ha parlato della partenza boom della Roma al momento in testa alla classifica della Serie A: “Sono felice, ma il lavoro di Gasperini ancora non si è visto, non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Quello che ho ammirato con l'Atalanta non lo sto vedendo con la Roma, ma ci sono tipologie di giocatori diversi. Però se questo è l'effetto Gasperini ben venga, perché siamo primi pur non vedendo ancora la sua mano. Se e quando arriverà andremo alla grande”. E qui c'è l'augurio del tifoso scaramantico ("Le tre favorite sono Inter, Milan e Napoli") e che non nasconde la voglia di rivedere in campo Dybala: “Penso possa formare un bel binomio con Soulé, sono una bella coppia. I numeri 10 in Serie A? Quello che mi intriga più di tutti è Nico Paz. Fa delle giocate mostruose”. Quelle che mancano ad Evan Ferguson ieri tornato in gruppo e quindi a disposizione di Gasp per la sfida alla Cremonese di domenica. Quando l'irlandese è chiamato a battere un colpo all'inizio di un mese decisivo anche per il suo futuro. Fin qui Ferguson è a quota zero gol in campionato e rischia il ritorno prematuro in Inghilterra a gennaio.

Si avvicina sempre di più inoltre l'arrivo di Zirkzee. L'olandese ha già detto sì alla Roma e anche il Manchester ha dato il via libera dopo aver appreso che l'infortunio di Sesko non è grave. Si lavora sulla cifra del diritto di riscatto che i Red Devils vorrebbero sui 35 milioni. In uscita c'è anche Baldanzi (piace al Verona) che lascerebbe il posto a Tel del Tottenham. A sinistra, invece, piace Touré del Pisa.