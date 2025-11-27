L'ex Roma ora dirigente Kjaer: "Al Midtjylland il lavoro è super. Franculino top"

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Simon Kjaer sarà presente all'Olimpico per Roma-Midtjylland. L'ex difensore, che ha vestito la maglia giallorossa nella difficile stagione 2011/12 con Luis Enrique, oggi fa parte del board del club danese, dove ha iniziato e concluso la sua carriera.

(...)

In Italia il Midtjylland è conosciuto come club che lavora molto con i dati.

«Vero, ma lavoriamo anche sull'aspetto umano. C'è fame di migliorare un 1% ogni giorno, senza paura di spingere. A fine agosto abbiamo cambiato l'allenatore nonostante non perdesse da 18 partite, perché la visione era crescere ancora. Tullberg, il nuovo tecnico, ha molta energia, studia sempre».

Il Midtjylland è l'unico a punteggio pieno in Europa League. Chi dobbiamo seguire?

«Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real ma in Italia può giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano: è molto molto bravo. Billing, che viene dal Napoli, sta facendo molto bene. Simsir, Gogorza, Osorio sono molto interessanti».

(...)

Che sarà invece di Simon Kjaer?

«Negli ultimi anni mi sono interessato a diversi aspetti dei grandi club, lavorando sul modo in cui si può ottenere il massimo da ogni persona. Sto facendo un corso Uefa, il MIP, che dà una visione a 360 gradi. Forse sarò un direttore sportivo, forse un direttore generale. Non lo so ancora...».