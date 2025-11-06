Lesione per Bailey: torna dopo la sosta

IL TEMPO (L. PES) - Nuovo stop per Bailey. A tre settimane dal rientro in campo contro l'Inter l'attaccante giamaicano si è fermato nuovamente nell'allenamento di martedì e gli esami di ieri hanno evidenziato una lieve lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Appena cinque presenze per un totale di 166 minuti prima del nuovo stop. Già venerdì l'attaccante aveva svolto un'ecografia di controllo che non aveva evidenziato problemi, ma, ora l'ex Leverkusen dovrà fermarsi un paio di settimane e tornare in campo dopo la sosta nel match contro la Cremonese in programma il prossimo 23 novembre. È già il secondo infortunio per il calciatore in prestito dall'Aston Villa dopo il problema al retto femorale dopo il primo allenamento svolto a Trigoria lo scorso 20 agosto che lo aveva tenuto fermo due mesi