Leon senza ruggito: Bailey salta Cremona

[...] La speranza, dentro Trigoria, era di poter sfruttare la sosta per smaltire un po’ l’emergenza in attacco. La realtà, però, è che le difficoltà numeriche lì davanti si trascineranno almeno fino alla trasferta di domani a Cremona. Già, perché per uno che torna, Ferguson, ce ne sono due che rimangono ancora fuori: Dybala e Bailey. [...] Se per la Joya era chiaro da giorni che l’obiettivo poteva essere quello di puntare il big match col Napoli di settimana prossima, Gasperini si augurava di poter portare il giamaicano allo Zini con il resto dei compagni. La convocazione, invece, è da rimandare alla sfida di coppa contro Midtjylland a meno di piacevoli quanto insperate sorprese dell’ultimo minuto. [...] L’altra questione da sciogliere nella vigilia al Fulvio Bernardini riguarda Hermoso. Il centrale negli ultimi giorni ha avvertito un leggero fastidio muscolare, forse un semplice sovraccarico, che non dovrebbe compromettere la sua presenza nella lista dei convocati. [...] Qualora Hermoso non dovesse farcela, Celik tornerebbe nei tre dietro, con Mancini centrale e Ndicka a sinistra, mentre sulle fasce sarebbe rispolverato Tsimikas, con Wesley dirottato a destra, sua corsia naturale. [...] Davanti, Pellegrini e Soulé rappresentano le uniche vere certezze di un reparto in emergenza, come già sottolineato. I due agiranno da trequartisti ai lati, con ogni probabilità, di Baldanzi. [...]

(Il Romanista)