Leao recupera. Il Milan spera nei suoi colpi

Ieri a Milanello non c'era il sole, ma ci ha pensato il sorriso raggiante di Rafa Leao a mettere tutti di buonumore. Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo, dispensando abbracci e risate ai compagni, come testimoniato pure dagli scatti postati immancabilmente sui social. Uno in particolare lo ritrae al fianco di Christopher Nkunku, con Leao che su Instagram ci ha aggiunto l'emoticon della stretta di mano. Cenno di intesa in vista della sfida di domani sera con la Roma? [...] Martedì il dolore aveva condizionato i suoi 45' a Bergamo, impedendogli di scattare come suo solito e convincendo quindi Massimiliano Allegri a sostituirlo all'intervallo proprio con Nkunku. [...] Così, si potrebbe vedere per la prima volta dal 1' la coppia Rafa-Nkunku. I due, infatti, sono stati insieme in campo solo a partita in corso, 16' in casa della Juventus e 14' contro il Pisa. Martedì sera Leao, come tutto il Milan, ha sofferto molto il pressing asfissiante dell'Atalanta nel primo tempo. La Roma ha l'indice PPDA, che misura la pressione sulla manovra avversaria, più basso della Serie A. In sostanza, è la squadra che pressa di più in campionato. Ma non quando in contemporanea sono in campo sia Soulé che Dybala. [...] Il portoghese, grazie allo strapotere fisico e alla genialità tecnica, è in grado di accendersi dal nulla, ma pure di perdersi in un bicchiere d'acqua quando è chiamato a mettersi la squadra sulle spalle. Proprio la storia dei suoi incroci contro la Roma è indicativa. Nell'ultimo incrocio a San Siro con i giallorossi, Rafa era fermo ai box. L'1-1 finale costò poi la panchina a Paulo Fonseca. [...]

(Gasport)