Leao recupera e gioca in coppia con Nkunku. Out Rabiot e Pulisic



[...] Ieri Leao ha lavorato in gruppo ed è recuperato per la gara con la Roma di domani. [...] Salvo imprevisti dell'ultima ora, il portoghese giocherà dal primo minuto. Nkunku è in vantaggio su Gimenez per giocare al suo fianco (il messicano sente ancora fastidio alla caviglia). Loftus-Cheek potrà così essere schierato a centrocampo. Invece, Tomori non ha ancora smaltito il problema al ginocchio destro. Al suo posto ci sarà De Winter. Out Pulisic e Rabiot, che anche ieri hanno svolto le terapie per risolvere i rispettivi problemi: il guaio al flessore destro per lo statunitense e al polpaccio sinistro per il francese.

(Il Messaggero)