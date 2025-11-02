Leao e Nkunku contro la classe di Soulé e Dybala

Non ci sono macchine da gol, ma talento di sicuro in abbondanza. Milan e Roma stasera si affidano a due "strane coppie". E nel poker giallorossonero non figura nemmeno un centravanti puro. Nkunku e Leao - il duo di Max Allegri - non hanno mai iniziato una partita insieme. Mentre Soulé e Dybala, mancini deliziosi al servizio di Gasperini, fino a qualche tempo fa erano impensabili senza un vero nove a completare. Attacchi particolari, insomma, a cui San Siro chiede però gol e spettacolo in una serata di gala, col tutto esaurito sugli spalti. [...] A logica, Allegri ha provato più spesso Rafa che il francese, ma poco importa. Fondamentale sarà, piuttosto, la connessione tra i due. E la fame: Leao deve riprendere la marcia dopo lo stop di Bergamo (aveva segnato tre reti con Fiorentina e Pisa, prima di restare a secco con l'Atalanta), Nkunku è ancora alla ricerca del primo gol in Serie A, dove però non ha mai giocato titolare nelle prime nove giornate (nell'unica occasione in cui è partito dal 1' - in Coppa Italia contro il Lecce - ha firmato il suo primo sigillo rossonero). Nella Roma, intanto, le certezze offensive sono Soulé e Dybala. E quello che sorprende è che dall'estate del 2024, da quando cioè Soulé è sbarcato in giallorosso, i due sembravano destinati ad entrare in competizione. Anzi, la dirigenza di allora aveva studiato proprio la staffetta, con Dybala out (in Arabia Saudita) e Soulé in. E invece oggi giocano uno fianco all'altro, anche se poi Dybala è costretto a spostarsi dall'altra parte, a sinistra, per ché tutti e due amano giocare a destra ma insieme non si può. E allora quello di maggior qualità Gasperini lo sposta anche nelle altre posizioni, perché sa che la Joya può rendere e aiutare un po' ovunque. Anche se poi, a conti fatti, quello che finora ha fatto meglio è proprio Soulé, che in questo inizio di stagione ha già messo a segno tre reti e piazzato due assist. Insomma, il 38% dei gol della Roma (5 su 13 complessivi) passa proprio dai piedi di Matias. «È quello che sta giocando di più, le sue prestazioni sono sempre di livello. Ha continuità e questo mi soddisfa», le parole di ieri di Gasperini. Che poi oggi potrà decidere anche quando e come affidarsi al centravanti. Difficilmente avverrà dall'inizio, probabile che invece accada in corsa. Perché Dovbyk è in fiducia, viene dal gol decisivo con il Parma e sa che Gasp vuole tenerlo il più caldo possibile. Ci sarà spazio anche per lui. [...]

(Gasport)