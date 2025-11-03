Le giallorosse provano la fuga

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma batte anche l'Inter. Al Tre Fontane finisce 3-0: Pandini, Dragoni e Giugliano stendono le nerazzurre. Capitoline sempre più prime: a punteggio pieno dopo quattro giornate, sono a +5 dalle inseguitrici.

Le padrone di casa sbloccano subito la gara con Pandini e così la indirizzano; il raddoppio arriva nella ripresa dalla qualità di Dragoni e a chiudere la sfida ci pensa capitan Giugliano che impatta al volo l'assist di Viens. Nel mezzo un paio di occasioni per le avversarie, la traversa dell'ex Glionna e un rigore non concesso alla Roma sul

2-0: colpo di mano in area di Andres Sanz su cross di Greggi, per Rossettini (e non solo) è un penalty solare così spende la card e richiama al monitor l'arbitro ma Dorillo, dopo la revisione, conferma la decisione presa poco prima. Niente tiro dal dischetto, ma poi in pieno recupero arriva il tris giallorosso.

Vittoria dedicata a van Diemen che si è infortunata alla caviglia in settimana: le compagne di squadra hanno mostrato più volte la sua maglia, il difensore dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico.

«Questo successo è una dichiarazione di intenti. Al di là del fatto di mandare un messaggio al campionato, sappiamo che adesso ci attende un ciclo impegnativo. C'è sempre poco tempo per lavorare - le parole al triplice fischio di mister Rossettini - e le ragazze stanno dando una grandissima disponibilità. Quello che avevo chiesto all'inizio era di poter dedicare la vittoria a Samantha, il suo infortunio è stato un episodio che ha toccato nel profondo tutti: il risultato è stato importante anche per questo».

Sugli obiettivi stagionali il tecnico non si sbilancia: «Il percorso ci sta dicendo che in campionato competiamo e vogliamo essere competitivi anche in Europa. Stiamo cercando di alzare il livello, le ragazze ci seguono e questa prestazione è stata importante».

Anche Dragoni si unisce all'allenatore: «Penso che siamo una grande squadra. Bella

prova di tutte, di chi ha iniziato la partita e di chi è entrata dopo. Adesso però non dobbiamo montarci la testa: dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare, credo che l'umiltà sia la nostra più grande risorsa. La vittoria è per van Diemen, siamo tutte con lei».

Da oggi si lavora alla prossima sfida: venerdì sera il match in casa della Fiorentina per poi rigiocare a Roma la terza sfida di Champions League martedì prossimo, contro il Valerenga.