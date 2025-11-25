Lassù c'è solo la Roma del Gasp

[...] Gasperini è già riuscito, comunque vada, in un'impresa: far tornare i tifosi a giocare con i sogni. La Roma vive un momento di grande entusiasmo, lo vive con maggiore misura rispetto al passato, quando i primi posti momentanei portavano ad esagerazioni dannose. Ma fin qui, quando ha provato a superare il muro del suono, quando ha provato ad andare davvero lassù sopra le nuvole, poi è stata riportata in terra. Leggasi i due scontri diretti con Inter e Milan, entrambi persi. E allora la partita di domenica con il Napoli arriva al momento giusto. A forza di mescolare gli ingredienti, il tecnico ha trovato la formula giusta. Adesso nella formula stanno per rientrare Dybala e Bailey, che ieri si sono allenati parzialmente in gruppo. Saranno convocati già giovedì in Europa League. E Gasp vuole buttarli nella mischia: giovedì in attacco ci sarà Ferguson, ma, domenica contro il Napoli sarà ancora attacco leggero.

