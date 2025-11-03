L'amarezza del Gasp: "Dybala sbaglia? La cosa peggiore è il suo infortunio"

[...] «La cosa peggiore di tutte, al di là del rigore sbagliato, è proprio l'infortunio di Dybala - dice alla fine Gasperini -. Certo, c'è rammarico e grande rabbia per la sconfitta, ma quello che mi preoccupa di più è proprio lo stop di Paulo». [...] La brutta notizia è proprio la probabile lesione muscolare della Joya, che ha sentito tirare subito dopo il rigore (il primo sbagliato in giallorosso dopo una serie positiva da 18 su 18). Un po' la stessa scena che si era già vista il 9 ottobre 2022 all'Olimpico contro il Lecce. In quell'occasione Dybala restò fuori oltre un mese, adesso ci sarà da aspettare gli esami per capire. Ma le lacrime di Paulo in panchina non fanno presagire nulla di buono. [...]

Un attacco che continua a fare fatica, a non concretizzare, spesso a girare a vuoto.

«Possiamo e dobbiamo concludere meglio, essere più precisi, lì dobbiamo fare il salto di qualità. Questo ci sta penalizzando un po', ma al di là di questo è difficile trovare qualcosa che non sia andato. Per me la strada giusta è questa, queste prestazioni sono nel mio modo di intendere il calcio. [...] A noi rispetto alle big finora mancano due cose: capitalizzare i rigori, perché averne sbagliati quattro su cinque ci ha penalizzato, e la capacità di portare a casa la partita negli assalti finali». [...]

Anche se poi qualcosa che non gli è piaciuto c'è stato. La sofferenza successiva al gol e qualche fischio di troppo di Guida: «Una cosa che mi dà fastidio e di cui ci siamo stufati un po' tutti è che quando i palloni vengono buttati dentro l'area, si salta e un giocatore va a terra, viene sistematicamente fischiato fallo. Ogni mezzo contatto si fischia, anche quando non c'è niente. Ma forse non è un problema solo di Guida, ma riguarda in generale il nostro calcio, penalizzato con continui atteggiamenti di questo tipo». [...]

(gasport)