L'altra Roma di Gasp

IL TEMPO (P. DANI) - Gasp scopre l'«altra» Roma. La vittoria in Europa League contro il Midtjylland è il simbolo della crescita della rosa giallorossa e di un mercato che, al netto di alcuni errori soprattutto nel reparto offensivo, comincia a dare i suoi frutti grazie al lavoro del tecnico. Con Gasperini, d'altronde, è così: nulla è regalato ma tutto è consentito e la meritocrazia viene prima di tutto. Chi lavora bene ha le sue chance, chi può essere utile alla causa viene gettato nella mischia senza troppi preconcetti.

Così nasce la prestazione da leader di El Aynaoui contro i danesi, con un gol importante e il contropiede del 2-0 lanciato da un suo recupero a metà campo. (...) Anche lui, come Koné, dovrebbe esserci domani contro il Napoli ma poi, presumibilmente dopo la trasferta di Glasgow in Europa, partirà per la Coppa d'Africa col suo Marocco, una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Perdita non da poco per la Roma, ma Gasperini sta dimostrando di ampliare le rotazioni e a centrocampo un altro nome in rampa di lancio è quello di Pisilli, ancora poco utilizzato ma dall'atteggiamento giusto secondo l'allenatore piemontese.

Non solo centrocampo, però, perché Gasperini nelle ultime settimane ha saputo dare occasioni e fiducia a tanti che fino a poco tempo fa erano rimasti in ombra. Basti pensare a Baldanzi, (...) o ad El Shaarawy (...). Poi c'è la difesa. Ziolkowski ha avuto le sue chance ma appare ancora leggermente indietro, mentre in Europa si è visto per la prima volta dall'inizio Ghilardi, che ora si candida a sostituire N'Dicka che, come El Aynaoui, partirà per la Coppa d'Africa (il club sta provando a trattenerlo fino a Roma-Como del 15 dicembre) (...)