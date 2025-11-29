L'allarme è rientrato: Koné vede il Napoli

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Un enorme sospiro di sollievo. Gasperini (...) ha poi ricevuto le tanto attese conferme. Manu Konè e Neil El Aynaoui hanno grosse chances di poter recuperare in tempo per la sfida di domenica sera contro il Napoli.

I due, usciti malconci dalla sfida di Europa League contro il Midtjylland, si sono sottoposti ad esami strumentali (...). L’esito ha escluso lesioni legamentose sia per la caviglia destra del mediano francese sia per il ginocchio sinistro del centrocampista marocchino. C’è da dire che Koné aveva provato a tranquillizzare i tifosi uscendo dallo stadio (...). Gli esami hanno dato il via libera allo staff medico per far sì che i due possano presentarsi nelle migliori condizioni possibili (...). Sarà poi tutto nelle mani di Gasperini valutare il miglior undici e capire se puntare subito su entrambi oppure no. Ma lo scenario più probabile è quello di avere ai box solamente Angeliño e Dovbyk (...).

(...) L’operazione Napoli ha quindi preso ufficialmente il via. Una delle indicazioni che arrivano dal campo riguarda Hermoso: (...) lo spagnolo tornerà in campo dal primo minuto, accanto a Mancini e Ndicka. In mediana tanto dipenderà dalle condizioni di Konè: se il francese, come si prevede, sarà a disposizione, ci sarà lui in mezzo al campo con Cristante. In attacco (...) tutto fa pensare che si riparta da Soulè e Pellegrini dietro all’unica punta. Riferimento offensivo sul quale c’è un ballottaggio apertissimo tra Dybala e Ferguson, ma occhio a Baldanzi che a Cremona era piaciuto e tanto al tecnico. La palla passa a Gasperini, il Napoli è dietro l’angolo.

