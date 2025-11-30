La vita rovesciata in mezzo al campo: ora le certezze sono di Gian Piero

Il ribaltone sta nel bel mezzo della sfida all'Olimpico. In estate impensabile, adesso d'attualità. Il centrocampo del Napoli, prima dell'inizio di questa stagione, è salito sul palcoscenico della Serie A. Il migliore o almeno alla pari di quello dell'Inter. [...] Ora quel reparto è dimezzato, con Conte addirittura costretto a cambiare in corsa il sistema di gioco. Gasperini, intanto, ha invece trovato proprio nella linea dei quattro centrocampisti la rampa di lancio della Roma. Da destra: Celik, Cristante, Koné e Wesley. Intoccabili o quasi, con al centro l'alternativa El Aynaoui, diventata di lusso da qualche partita. [...]

In partenza erano le certezze di Conte e i dubbi di Gasperini. Ma la situazione si è poi rovesciata. Il Napoli arriva all'Olimpico senza due tra i migliori centrocampisti del campionato: Anguissa e De Bruyne, cioè la fisicità e il genio. [...]

Gasperini, senza la stessa profondità della rosa che avrebbe dovuto avvantaggiare il collega, ha insistito sugli stessi giocatori, preoccupandosi solo di aggiustare alcune posizioni in campo. La svolta giusto un mese fa nel match casalingo vinto contro il Parma (2-1), il nono del torneo. Celik è diventato il laterale destro con Wesley spostato dal lato opposto, quindi a sinistra. [...] Partita, dunque, chiave per Gasperini che spostò pure Mancini sul centro destra della difesa. [...]

(corsera)