La vetta è di Gasp: tre gol alla Cremonese e la Roma vola in testa da sola

Roma-Napoli promette di diventare uno spettacolo tutto da gustare. Squadre in salute che hanno come allenatori persone in grado di ricostruire morale, gioco e carattere. La Roma avrà qualcosa in più, visto che è tornata in testa superando proprio i partenopei. Ora è sola in vetta come non le capitava da 10 anni. Per la prima volta in stagione la squadra di Gasperini segna tre volte e arriva anche la prima vittoria dopo la sosta. [...] La Roma sa come tagliare il fiato ad una Cremonese che prova ugualmente a mordere. I giallorossi aggrediscono alti e mandano in tilt la retroguardia grigiorossa che in pochissimo tempo si ritrova sotto di 3. Funzionano anche i cambi, fattore che servirà anche contro il Napoli, match che Gasperini guarderà dall'alto poiché espulso.

(gasport)