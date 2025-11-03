"La strada è giusta ma c'è tanta rabbia. Ci mancano i gol"

Non c'è verso, gli scontri diretti non sono il pane di questa Roma: dopo l'Inter, il Milan. Stesso risultato, stessi rimpianti, la sensazione di un mancato decollo verso la Luna o da quelle parti, suvvia. Gian Piero Gasperini ha passato tanto tempo con le mani nei capelli durante questa partita. «Faccio fatica a cercare qualcosa che non sia andato - le sue parole -. Sono state tante le cose positive. [...] Ne abbiamo creati tanti, questa è la strada che voglio percorrere. Siamo rammaricati per il risultato ma fiduciosi, perché giocando in questo modo faremo punti». [...]

Se dopo due gare giocate bene con Inter e Milan sono arrivati zero punti, qualcosa vorrà pur dire. [...] «Stiamo bene in campo e giochiamo in diversi modi, ma ci hanno penalizzato i 4 rigori sbagliati su 5. Sono veramente tanti e ci hanno tolto in campionato e in Europa… Le grandi squadre riescono a tirare fuori sempre l'episodio nel finale durante gli arrembaggi, mentre a noi manca questo. Quando domini la partita devi portarla a casa, a noi sta mancando questo».

Il buco nero, ancor più della sconfitta, è l'infortunio di Dybala: «Dovremo vedere quando recupererà, sicuramente dopo la sosta. [...] Questa è la perdita più grossa della serata».

(corsera)