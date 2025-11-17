La Roma su Zirkzee ma sull'attaccante piomba il West Ham

La pista Joshua Zirkzee resta tra le più vive del mercato invernale giallorosso. A Trigoria non parlano di accelerazioni, ma, il profilo dell'olandese continua ad essere il più considerato ed il più adatto per completare l'attacco di Gasperini. Il Manchester United non ha ancora preso una decisione definitiva, ma, le interlocuzioni proseguono. Intanto, in Inghilterra si infittisce la concorrenza. Il West Ham è la squadra più attiva. Anche il Brighton segue il giocatore: gli inglesi valutano l'operazione se dovesse liberarsi uno spazio in attacco. La Roma osserva, consapevole che la concorrenza della Premier League è alta e soprattutto che i club inglesi sarebbero pronti a prendere il giocatore a titolo definitivo. Si sondano dunque delle piste alternative: Yuri Alberto del Corinthians e Franculino del Midtjylland per cui il club danese chiede 45 milioni di euro. Si torna dunque su Zirkzee: il vantaggio dei giallorossi sta nella volontà del giocatore che vuole tornare in Serie A. A Trigoria la linea è chiara: farsi trovare pronti qualora lo United aprisse a un prestito. In uscita Baldanzi, a un passo dal Verona dopo lo stop al trasferimento l'ultimo giorno del mercato estivo. Da Genova, invece, sta montando l'idea di uno scambio di prestiti: Pisilli alla corte di De Rossi e Frendrup nella Capitale.

(La Repubblica)