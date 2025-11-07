La Roma si sblocca

IL TEMPO (L. PES) - Glasgow sorride alla Roma. Gasperini torna a gioire in Europa e lo fa con una gara seria in casa dei Rangers vincendo 2-0 e tornando a muovere la classifica della fase campionato dell'Europa League. Segnano Soulé e Pellegrini ma soprattutto i giallorossi proseguono nella crescita e ritrovano un ottimo approccio dopo gli ultimi due ko in coppa.

Gasperini risparmia Wesley e Koné nell'ostico campo scozzese rilanciando la difesa «titolare» con Mancini, N'Dicka ed Hermoso, Celik e Tsimikas gli esterni e Cristante con El Aynaoui in mediana. Scelte quasi obbligate davanti con Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Buono il piglio iniziale dci giallorossi che dopo tredici minuti sbloccano la gara su sviluppi di corner: la sponda di Cristante sul cross di Pellegrini trova la testa di Soulé sul secondo palo. L'argentino torna a segnare dopo un mese e trova anche la sua prima gioia in campo europeo. I Rangers rispondono con una buona occasione capitata sui piedi di Chermiti ma la Roma sembra avere il controllo del campo. Soulé sfiora il raddoppio poco dopo il ventesimo e a dieci dalla fine del primo tempo è Pellegrini a mettere la firma sul 2-0 dopo una bella azione culminata con l'ottima sponda di Dovbyk che continua ad avere un rapporto difficile col gol ma si riscopre uomo assist per il ritorno al gol anche dell'ex capitano. Ancora Soulé, in grande spolvero dopo qualche gara in ombra, sfiora il tris proprio al quarantacinquesimo col mancino che sfiora di poco il palo. Un primo tempo ben giocato dagli uomini di Gasp che hanno messo in campo ritmo e il giusto furore agonistico per affrontare un avversario modesto tecnicamente ma difficile da tenere sul piano fisico.

A inizio ripresa subito pericolosi i padroni di casa con un tiro da lontano di Raskin, dopo una decina di minuti ci riprova Moore. Ancora Chermiti con un diagonale centrale parato facilmente da Svilar ma i Rangers prendono campo e fiducia mentre la Roma sembra rallentare i ritmi. Al minuto sessantacinque Gasp sostituisce i due protagonisti dei gol Soulé e Pellegrini inserendo Koné ed El Shaarawy: El Aynaoui si alza agendo alle spalle di El Shaarawy e Dovbyk. Dopo pochi minuti altra occasione per gli scozzesi con Aasgard che calcia fuori di poco da posizione ravvicinata. Clamorosa occasione divorata dai due esterni giallorossi, prima Tsimikas calcia male e diventa assist per Celik non riesce a mettere in porta da millimetri di distanza. Dopo il tragicomico episodio Gasperini cambia i due quinti, dentro Rensch e Wesley. I giallorossi mantengono una buona tenuta atletica provando costantemente a far male ai Rangers che trovano qualche spazio in più rispetto al primo tempo ma Svilar e la difesa sono attenti. Ultimi minuti anche per Pisilli che risparmia il finale di gara a Dovbyk, unico attaccante a disposizione di Gasp.

Si chiude senza patemi la trasferta scozzese della Roma che ora dovrà dare tutto nell'ultima fatica in campionato con l'Udinese domenica all'Olimpico prima di fermarsi per la sosta. Con un occhio sempre alle rivali.