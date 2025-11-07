La Roma si rialza e trova i gol. Senza Dybala splende Soulé

[...] Dei Rangers è rimasto solo il passato. La storia. Il tifo. Il fascino dello stadio. Ma in campo non s'è visto niente altro. Neppure l'ardore agonistico tipico di questo club. Merito (anche) della Roma, che ha subito messo in chiaro le cose, ha preso in mano la partita e dopo 16 minuti con il gol di Soulé sugli sviluppi di un angolo ha fatto capire che per i tre punti non ci sarebbe stata storia. Troppo largo il divario tecnico tra le due squadre perché i Rangers - ancora a quota zero dopo quattro partite -

potessero rovinare la serata di Gasperini.

Il 2-0 finale (con zero ammoniti nel tabellino) è figlio di un match controllato e vinto in modalità pilota automatico dalla Roma, che così sistema - almeno in parte - una classifica che in Europa League si era complicata dopo le due sconfitte con Lilla e Vitkoria Plzen. [...]

Con mezzo attacco fuori - Dybala, Bailey e Ferguson -, Gasperini trova comunque nel primo tempo anche il raddoppio di Pellegrini, bravo a trasformare l'assist di Dovbyk. [...]Un bel segnale per Gasp: nei giorni in cui manca la fantasia di Dybala, sono stati proprio l'argentino e lo stesso Pellegrini a prendersi la scena. [...]

(corsera)