La Roma si misura (ancora): Gasp cerca il salto con Conte. Baldanzi è avanti su Dybala

[...] Gasperini ha sempre fissato alla fine del girone d'andata il momento per fare i conti, per capire realmente quale può essere l'obiettivo. Ma la Roma ha già dimostrato, cosa è capace di fare. E anche cosa non le riesce con semplicità. Gli scontri diretti fin qui non hanno sorriso. Quelli per il Paradiso, s'intende. Le due sconfitte contro Inter e Milan, pur differenti, hanno mostrato alcuni punti di contatto. Uno, il più importante: la Roma è riuscita in tante partite a girare gli episodi dalla sua parte, nei big match no. E non è giusto ragionare solo sulla casualità. [...]

Il tecnico del Napoli è il collega, tra i 19 attualmente in carica in Serie A, contro cui Gasp ha la media punti più bassa, appena 0,8 punti a partita, solo due vittorie su 10 precedenti, la prima (che poi era pure il primo incrocio tra i due) in un Genoa-Arezzo del 2006.

Diciannove anni dopo Gasperini approccia stimolando e allo stesso tempo accarezzando la squadra. Lo stimolo è nelle parole post Midtjylland, quando ha fatto capire che quel tipo di prestazione contro il Napoli non sarebbe certo bastata per fare risultato. La carezza, ma forse è meglio dire l'attenzione, è nel ritiro pre partita eliminato: giocatori a casa dopo la rifinitura di ieri, appuntamento stamattina a Trigoria per la colazione. [...]

Il grande dubbio di formazione è in attacco. Gasperini è orientato a continuare - almeno inizialmente - con la formula del tridente leggero. Intoccabile Soulé, Pellegrini è arma utile anche in zona centrale per sporcare la costruzione del Napoli, il ballottaggio aperto è quello tra Dybala e Baldanzi. [...] La realtà è che la soluzione Baldanzi è piaciuta parecchio al tecnico, che ora è tentato di riproporla. [...]

(corsera)