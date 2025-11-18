La Roma di Gasp prende quota: la rosa vale già 60 milioni in più

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma prende quota. Non solo in classifica dove dovrà difendere il primo posto in classifica approfittando del derby di Milano. Ma anche nel valore di una rosa che, dall'avvento di Gasperini, ha visto un incremento di 60 milioni. Sono tanti, infatti, i giocatori che hanno usufruito della cura Gasp. Per ora i maggiori incrementi si registrano tra difesa a centrocampo. Svilar ha visto aumentare ancora di più la sua quotazione arrivando oggi a valere 50 milioni. Discorso simile per Mancini che dai 25 dello scorso anno è passato ai 35 attuali con allegato rinnovo pronto sul tavolo. Salto in avanti pure per Celik ed Hermoso oggi valutati rispettivamente 15 e 10 milioni mentre a centrocampo comanda Koné con un valore stimato di 45-50 milioni. Subito dietro c'è Cristante passato da 15 a 25 milioni. In attacco si attende ancora il salto di qualità. Nel reparto, infatti, l'unico a veder crescere il suo cartellino è Soulé: da 30 a 40 milioni circa. Ora Gasperini vuole proseguire il lavoro soprattutto sui nuovi arrivati con particolare attenzione ai giovani Ziolkowski e Ghilardi mentre Wesley ed El Aynaoui sono sulla buona strada per rispettare l'esborso fatto in estate dai Friedkin. L'obiettivo primario del tecnico, però, è mantenere salda la prima posizione. Con due vittorie con Cremonese e Napoli, inoltre, Gasperini (che oggi riabbraccerà quasi tutti i nazionali) raggiungerebbe Garcia, Capello e Di Francesco come allenatore con più vittorie (10) nelle prime 13 di campionato.