La Roma d'Europa riprende la corsa

Con un colpo solo, la Roma ritrova gli offensivi, la vittoria e rende la classifica del girone (unico) di Europa League un po' meno preoccupante. La vittoria contro il Glasgow (0-2) nel terribile Ibrox è un segnale di continuità: la squadra di Gasp ha deciso, dopo due turni di amnesie varie con Lille e Plzen, di percorrere seriamente - oltre al campionato - anche il binario europeo. L'ottavo posto, il limite per accedere direttamente agli ottavi, ora è solo a due punti, con quattro partite ancora da giocare.

Segnano Soulé e Pellegrini, all'appello manca il solo Dovbyk, che in terra scozzese ci ha almeno provato, senza troppa cattiveria. La Roma è in crescita costante, offre una prestazione dominante su un campo difficile e chiude il conto in tredici minuti, poi gestisce le forze e solo nel finale soffre un po'. [...]

Il vantaggio arriva dal tocco magico di Pellegrini da calcio d'angolo, spizzata di testa di Cristante e zuccata di Soulé. Quarta rete stagionale per l'argentino, primo timbro europeo. [...] Il bis arriva da un'idea di Mancini, che precedentemente aveva steccato qualche appoggio di troppo, trovando poi quello giusto dopo trentasei minuti: la verticale di Mancio per Dovbyk è perfetta, altrettanto il controllo e lo scarico dell'ucraino per Pellegrini, che conta i giri della palla e la piazza all'angolino. Il primo tempo finisce 2-0 per la Roma e basterà quello. [...]

(Il Messaggero)