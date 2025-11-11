La Roma dei miracoli

Nemmeno i più ottimisti avrebbero immaginato una Roma prima in classifica. E questa Roma è più o meno la stessa di un anno fa. C'è la mano di Gasperini su questi risultati eccezionali: tante le disavventure, tanti gli equivoci, eppure la Roma è lì. [...] Gasp ha vissuto un'estate travagliata tra acquisti discutibili e arrivi mancati. Un frullatore nel quale si è immerso con molta voglia di trovare le soluzioni. La Roma è lì nonostante il suo attacco abbia fatto cilecca. Dovbyk è partito in ritardo ed ora si è di nuovo fermato. Il suo compare Ferguson è partito alla grande nelle amichevoli ed ora lo stiamo ancora aspettando. Dybala ha illuso un po' tutti, poi si è rifatto male e lo rivedremo tra qualche settimana. Bailey al momento è un oggetto misterioso e lo abbiamo visto per pochi minuti. L'attacco si è quindi retto su Soulé, che ha avuto una crescita importante, e su Pellegrini. [...] Se l'attacco, con i suoi 12 gol, è il peggiore tra le prime sei in classifica, la difesa è la migliore. Abbiamo visto Hermoso titolare dopo un'estate con la valigia; Mancini fare il centrale e poi l'esterno. Il tecnico ha poi fatto a meno dei nuovi ed ha fatto diventare Celik un giocatore vero. Sta facendo crescere Wesley ed El Aynaoui, che si sta ritagliando spazio al fianco di Koné e Cristante. Spariti dai radar, per ora, Pisilli e Rensch. Si attendono ulteriori miracoli.

(Il Messaggero)