La provocazione di Cobolli: "Baratterei la vittoria della Davis con lo Scudetto della Roma? No, mai. Ma tanto quest'anno lo vinciamo"

LA STAMPA - Flavio Cobolli, 23 anni, numero 22 ATP, in assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è il numero 1 azzurro in questa final 8 di Coppa Davis. Il 2025 lo ha promosso da speranza a certezza, sempre con la Roma nei suoi pensieri.

Da giovane era fortissimo come calciatore, amato da Bruno Conti e compagno di Edoardo Bove nelle giovanili della Roma. Convinto della scelta, ora che il tennis batte gli ascolti del calcio?

"Sempre stato convinto. Il tennis è il mio sport".

Ha detto che sarebbe stato un calcatore alla Florenzi, perché?

"Perché come me si adattava in tanti ruoli. Ha coordinazione, talento, corsa. E poi è tifoso della Roma".

Ecco: baratterebbe una Davis con lo scudetto della Roma?

"No, mai. Però quest'anno la Roma lo scudetto lo vince".