La madre di Blasi accusa: "Mia nipote era stata male, non doveva restare da sola"

L'indagine a carico di Francesco Totti per abbandono di minore, nata da una segnalazione della madre di Ilary Blasi, si avvia verso una decisione cruciale. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione, ma le parole della nonna dei ragazzi, messe a verbale, raccontano una versione diversa dei fatti.

La donna ha spiegato ai carabinieri la sua grande preoccupazione la sera del 26 maggio 2023, legata a un precedente episodio: "L'ultimo giorno di addio al calcio di Francesco Totti (…) mia nipote era tornata a casa con la babysitter. Al ritorno dal locale Ilary mi aveva chiamato dicendomi che la bimba non respirava e l'abbiamo portata al pronto soccorso". Questo ricordo, ha spiegato, ha alimentato la sua paura quando ha capito che i nipoti erano soli in casa. (…)

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Totti e Noemi Bocchi sarebbero usciti a cena lasciando soli i tre minori dalle 21 a mezzanotte. La nonna ha chiamato il numero d'emergenza alle 22.56. Una volante è arrivata, ma nel frattempo un dirigente di polizia avrebbe avvertito Totti. Alle 23.50 è arrivato il figlio maggiore, Cristian, seguito sette minuti dopo dalla tata, creando di fatto un possibile alibi. Solo a mezzanotte, al rientro dell'ex capitano, la polizia è salita nell'appartamento trovando i minori con la donna. (…)

La Procura, ritenendo che i bambini non abbiano corso un "pericolo concreto", ha quindi chiesto l'archiviazione. Una conclusione che la madre di Ilary Blasi contesta duramente nel suo verbale: "Gli agenti mi hanno detto che era tutto a posto e che aveva aperto loro la porta una signora. In quel momento mi è crollato tutto, mi sono sentita presa in giro". La decisione finale spetterà ora al gip il prossimo primo dicembre.

(la Repubblica)