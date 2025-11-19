La grande occasione

Dando un'occhiata al calendario, appare evidente come il prossimo turno, almeno sulla carta, può sorridere alla Roma. I giallorossi, infatti, sono gli unici tra le prime della classe che non hanno a che fare con uno scontro diretto. L'Inter affronta il Milan in un derby attesissimo, il Napoli incrocia la nuova Atalanta di Palladino e la Juventus va a Firenze. Non che a Cremona si prospetti una passeggiata. [...] Chiamatela, quindi, una grande occasione. Non capita tutti i giorni di vedere la Roma in testa da sola. Per ritrovare i giallorossi a questo punto del torneo primi in solitaria bisogna tornare indietro ai tempi di Garcia. [...] La Roma ci arriva con l'entusiasmo che solo un primato sa regalare. A tal punto che anche Soulé, rimasto male per l'esclusione del ct Scaloni, ieri aveva un sorriso a 32 denti nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset. [...] Domenica Matias guiderà l'attacco giallorosso insieme a Pellegrini. Davanti il punto interrogativo: Ferguson si è allenato ma non può essere al meglio. Come Bailey, che ieri ha svolto ancora lavoro differenziato.

(Il Messaggero)