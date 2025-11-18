La Cremonese attende la Roma, Sanabria e Grassi verso il recupero

IL ROMANISTA (E. TAMBARA) - Manca ormai meno di una settimana e le squadre di Serie A torneranno in campo per le sfide di campionato. Ad attendere la Roma capolista c’è la Cremonese, nella gara in programma domenica 23 novembre alle ore 15,00 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona. (...) Nonostante la posizione in classifica sia rimasta buona, la Cremonese viene da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Juventus (alla prima di Spalletti) e Pisa (primi tre punti in stagione). Un fattore determinante in negativo è stato sicuramente il numero elevato di infortunati: al momento l’ex tecnico di Cagliari e Salernitana deve fare a meno di giocatori come Grassi (anche se è l’uomo con più probabilità di tornare contro la Roma insieme a Sanabria e Pezzella), Collocolo, Zerbon, Pezzella, Moumbagna e Feye. Questo comporta la poca scelta nell’organico, soprattutto a centrocampo e sulle fasce, dove i grigiorossi sono contati. (...)