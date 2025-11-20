La cena tra romanisti sulla terrazza e la mail che ha «tradito» il consigliere di Mattarella

[...] Giovedì 13 novembre, ristorante della Terrazza Borromini, vista mozzafiato su piazza Navona: a un unico tavolo - prenotato per 18 persone ma occupato solo da 16 - un gruppo di amici provenienti da mondi diversi (dell’economia, delle banche, del commercio) si ritrova a cena unito dalla fede calcistica per la Roma. Meglio: si mangia e si beve nel ricordo di Agostino «Ago» Di Bartolomei, lo storico e amatissimo capitano giallorosso scomparso 31 anni fa.

Poco prima, al Tempio di Adriano, c’è stato un evento per il secondo anno di vita dell’associazione dedicata alla memoria del calciatore. Più tardi un bel gruppetto di persone va a cena. Fra queste c’è Francesco Saverio Garofani, consigliere del capo dello Stato e segretario del Consiglio supremo di difesa. È l’uomo finito nel mirino del centrodestra, che se ora facesse un passo indietro non darebbe certo un dispiacere a Giorgia Meloni.

E in questo contesto, fra un brindisi alla Magica e un «ti ricordi in curva Sud?», che l’ex parlamentare del Pd parla a ruota libera di scenari politici. «Di scossoni» e di alchimie («una grande lista civica nazionale») per fermare la leader della destra italiana alle prossime elezioni, quelle che decideranno il Parlamento che eleggerà il nuovo capo dello Stato. [...]

Tre giorni dopo la cena, domenica - alle 13.24 - una mail inviata a svariati giornali, soprattutto di centrodestra, riporta le considerazioni del consigliere di Sergio Mattarella, limitandosi a dire che sono state pronunciate durante una cena con uomini dello sport, della politica e delle istituzioni. La mail è firmata Mario Rossi. È stata inviata dall’indirizzo di stefanomarini@usa.com.

Il testo della mail, cestinata da diversi quotidiani a partire dal Giornale, sarà pubblicato integralmente dalla Verità con la firma Ignazio Mangrano (nome di un giornalista che non esiste) con i virgolettati (mai smentiti) del consigliere quirinalizio.

Appena la notizia deflagra rimbalza un dettaglio: il giornale di Belpietro ha l’audio di questa chiacchierata. [...] Dunque Garofani sarebbe stato registrato a tavola da uno o più tifosi romanisti. E poi le sue parole sarebbero state trascritte nel testo della mail girata a diversi quotidiani, a partire da quelli di centrodestra. [...]

(corsera)