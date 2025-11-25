La carica dei Friedkin: la prima volta in vetta da soli e un messaggio per sognare

C'è una prima volta anche per loro. Finora lì in testa da soli non ci si erano mai ritrovati e perché in cinque anni di Roma, mai avevano avuto un consenso così alto. Ora è il momento dell'incasso per Dan e Ryan Friedkin, che la vittoria con la Cremonese l'hanno vista a distanza ma che poi hanno voluto far sentire tutta la vicinanza. [...] Ieri i Friedkin hanno fatto i complimenti a Gian Piero Gasperini per il primo posto in solitaria. I texani sono molto contenti e al tecnico hanno voluto ribadire la loro soddisfazione generale. [...] Domenica c'è il Napoli e chissà se Dan e Ryan non decidano di fare la pazzia e presentarsi all'Olimpico a vedere lo scontro al vertice della Serie A. [...] Insomma, questa volta i Friedkin credono davvero che sia la volta buona per uscire soddisfatti a fine stagione ed entrare finalmente nelle prime quattro.

(gasport)