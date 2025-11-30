Koné subito in campo. Davanti Dybala con Soulé

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Allarme rientrato. Koné ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato giovedì e sarà disponibile stasera contro il Napoli. Ieri, il centrocampista francese è stato gestito, ma non può saltare una sfida così importante ed è pronto per una magia da titolare al fianco di Cristante. Anche perché il dolore è limitato.

Difficile, a quel punto, l'impiego dal primo minuto anche di El Aynaoui, reduce dal primo gol con la maglia della Roma. Il marocchino - pure lui non ha svolto l'intero allenamento in gruppo ieri - e uscito malconcio (problema al ginocchio) dalla gara con il Midtjylland e rappresenterà un'opzione a gara in corso. Anche se le sue condizioni preoccupano di più rispetto al compagno di reparto.

La scelta in attacco dovrebbe ricadere sul tridente visto con l'Inter, con lo stesso intento di non dare punti di riferimento ai robusti difensori del Napoli. E, quindi, replicare la soluzione adottata in Europa League con Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala. La Joya sta bene, ha giocato ottanta minuti giovedì e, come spesso sottolineato da Gasperini, recupera velocemente da una partita all'altra. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Baldanzi, che ha convinto il tecnico giallorosso contro la Cremonese nella posizione di centravanti.

Verso la panchina, invece, Ferguson, El Shaarawy e Bailey. Pochi dubbi sulle fasce, dove Gasperini difficilmente si priva di Celik e Wesley, nonostante il brasiliano sia reduce da una prestazione poco brillante. Hermoso è pienamente ristabilito ed è pronto per riprendersi il suo posto in difesa. Ghilardi però ha convinto giovedì all'esordio da titolare e spera di essere confermato. Uno dei due completerà il terzetto difensivo con gli inamovibili N'Dicka, al centro, e Mancini, sul lato destro.