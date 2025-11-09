Koné più Wesley e la carta Soulé: la Roma con i big per stare in alto

Il messaggio, forte e chiaro, lo aveva recapitato a tutti già nel dopo gara di Glasgow in fondo al match vinto coi Rangers in Europa League: «Cerchiamo di finire bene questo ciclo». E ora che avrebbe pure la possibilità di andare a dormire stasera di nuovo in vetta alla classifica prima della sosta (sperando in un passo falso del Napoli a Bologna), Gian Piero Gasperini spinge al massimo la Roma all'assalto dell'Udinese, a caccia di quei gol che finora non sono stati abbondanti ma sufficienti comunque per collocare il club lassù in alto. Il tecnico chiede ai titolarissimi simbolo, da Manu Koné a Matias Soulé passando per Wesley, un surplus di rendimento per tornare a vincere all'Olimpico, dove talvolta rispetto alle gare fuori casa la squadra si espone più spesso al contropiede altrui. Una sfida totale, quella del Gasp. L'ottava vittoria in 11 partite farebbe registrare il miglior risultato dall'annata 2013-2014 (quando furono 10 i successi). [...] E così, aspettando gli squilli dell'ucraino, Gasp in ogni caso riparte dalle certezze della vecchia guardia, Mancini, Cristante e Pellegrini, e dai "propulsori" di gioco Wesley e Koné, chiamato ad una bella sfida nella sfida "in blues" con il connazionale dell'Udinese Atta, fin qui per rendimento tra i migliori del reparto del campionato con il romanista. L'ex Rennes sta sorprendendo tutti e, dopo l'Under 20, punta anche alla Nazionale maggiore francese e a farsi notare, Manu invece torna titolare dopo il riposo in Europa e vuole riportare la squadra in vetta a tutti i costi. [...] Tutti uniti, dunque, per spazzare via del tutto l'ombra di un Olimpico

terreno di conquista già per Inter e Torino in campionato e Lilla e Viktoria Plzen in Europa League. [...] Per provare ad attaccare il primo posto del Napoli impegnato a Bologna, ci vuole questo e ci vogliono anche gol nel segno della regolarità: nonostante le assenze di Dybala, Ferguson e Bailey, gli uomini forti non mancano per un nuovo balzo in vetta.



