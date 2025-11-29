Koné-McTominay: in mezzo guidano gli intoccabili

Nella sfida scudetto tra Roma e Napoli, il duello chiave si gioca a centrocampo, dove si affrontano i due "intoccabili" di Gasperini e Conte: Manu Koné e Scott McTominay. Il romanista ha giocato ogni singolo minuto in campionato (1080 su 1080), mentre lo scozzese ha saltato una sola partita. Sarà uno scontro tra giganti, cuore pulsante delle idee dei due allenatori.

Koné, nonostante il colpo alla caviglia subito in Europa League, stringerà i denti per esserci. Lui è l'uomo ovunque di Gasperini, il maratoneta che si carica sulle spalle il lavoro sporco e quello di costruzione, sintesi perfetta del calcio fatto di accelerazioni e ritmi alti del tecnico. Un vero tuttocampista a cui, finora, è mancato solo il gol.

Dall'altra parte c'è McTominay, l'uomo che ha trascinato il Napoli al quarto scudetto con 12 gol, agendo da vero e proprio centravanti aggiunto. Anche in questa stagione è già a quota cinque reti, dimostrandosi un giocatore totale, capace di ricoprire ogni ruolo del centrocampo. (...)

(gasport)