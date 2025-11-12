Koné: "Io via? Mi trovo bene, siamo forti"

[...] Manu Koné, dal ritiro della Francia, ha parlato del primato della Roma in campionato e del suo futuro. «Ho fatto molta strada e sono felice del mio percorso e di quello del club. Ora pero non dobbiamo pensare di essere campioni. Dobbiamo rimanere umili, lavorare duro e sfruttare i nostri punti di forza per finire bene la stagione». [...]

«Ma io mi trovo molto bene a Roma - ribadisce Manu -. Siamo primi e faccio parte di una grande squadra. Ora ho la testa alla Roma e sul Mondiale con la Francia». [...]

(gasport)