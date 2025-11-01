Koné è il barometro di Gasp. Con lui la Roma ha trovato una seconda "lavatrice"

Neanche un minuto. Mai. Perché se c'è un giocatore insostituibile nel centrocampo della Roma quello è proprio Manu Koné. Tanto che Gian Piero Gasperini - appunto - in queste prime nove partite di campionato non solo non gli ha fatto saltare neanche una partita, ma lo ha tenuto in campo sempre, dall'inizio alla fine, senza mai fargli tirare il fiato. Per riposare - si fa per dire - ci sono state le tre partite di Europa League, dove il francese ha giocato rispettivamente 69 minuti a Nizza, 21 con il Lilla e 45 contro il Viktoria Plzen. Ma in campionato, no, lì per Koné è vietato prendersi pause. E la cosa avrà ovviamente un seguito anche domani sera, a San Siro, dove Manu è la principale certezza della mediana giallorossa. [...] Una continuità la sua mai avuta prima in giallorosso, visto che lo scorso anno con Juric era finito anche in panchina («Grande talento, ma deve ancora lavorare. Ci sono giocatori che in campo rispondono meglio di lui», le parole del tecnico croato), mentre Ranieri ogni tanto qualche piccolo "spiraglio" di fiato glielo concedeva. Del resto, Koné è l'unico in casa giallorossa in grado di dare energia e intensità in ogni situazione di gioco, di "ripulire" ogni pallone sporco e di renderlo immediatamente giocabile, quasi come se avesse una bacchetta magica. L'ultimo che a Roma faceva un lavoro così è stato l'olandese Kevin Strootman, quello prima dell'infortunio, che Rudi Garcia definì la «lavatrice giallorossa». [...] Ed allora domani Koné avrà il compito come sempre di cucire il gioco, di trasformare l'azione da difensiva in offensiva e di cercare di dare

più elasticità possibile alla fase di transizione di Gasperini. Ma anche di arginare gli inserimenti offensivi di Youssouf Fofana, uno che quando c'è da affondare il colpo ci mette muscoli e forza fisica. E quello con il centrocampista rossonero sarà anche un bel duello, tutto francese, tra due che si sono passati il testimone anche in nazionale. [...]



(Gasport)