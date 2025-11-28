Koné, botta alla caviglia. Il francese: «Sto bene»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini e l'Olimpico hanno tremato. La partita di Manu Koné con il Midtjylland è durata soltanto ventisette minuti. Il centrocampista giallorosso è stato costretto al cambio a seguito dell'intervento di Diao - al quattordicesimo minuto - sulla caviglia destra. «Koné ha subito questo colpo e si è procurato una piccola distorsione - ha affermato Gasperini - Non sembra, però, irrecuperabile. Valuteremo domani (oggi, ndr)». Il francese ha provato a restare in campo per testare le proprie condizioni, prima di alzare bandiera bianca e abbandonare il terreno di gioco zoppicando. All'uscita dall'Olimpico il centrocampista ha mostrato fiducia dicendo: «Sto bene». Nelle prossime ore svolgerà gli esami per capire l'entità del problema, ma non sembra destare preoccupazione in vista del Napoli.