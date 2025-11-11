Inter e Roma prime unite dall'aggressività e allergiche ai pareggi

Sei squadre in cinque punti. In undici giornate la Serie A non ha espresso un padrone forte, ma un'ammucchiata difficile da sbrogliare. Tante pretendenti, però, se per assurdo il campionato fosse finito ieri, il titolo se lo sarebbero conteso Inter e Roma allo spareggio. Gasperini è riuscito a smentire quanti gli pronosticavano un ambientamento difficile nella giungla romana e romanista. Gasp si è preso Trigoria in poche settimane e lo ha fatto con una squadra più ereditata che costruita. [...] Fino a qui, Inter e Roma hanno dimostrato che si può sostituire il timoniere senza perdere la rotta. È singolare che i nerazzurri siano primi per gol segnati e i giallorossi prevalga per minor numero di gol subiti. Nelle previsioni ci si aspettava il contrario. L'elemento comune è l'aggressività. Chivu ha reso la sua Inter più diretta e verticale, Gasperini vuole che la Roma si difenda in avanti. [...] Riemerge poi un particolare interessante: neppure nelle coppe, Inter e Roma hanno mai pareggiato, segno che non si accontentano e che cercano sempre di vincere accollandosi i rischi conseguenti.

(gasport)