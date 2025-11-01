In 3.500 nel settore degli ospiti



[...] Domani la Roma non sarà sola a San Siro. Dopo l'impressionante e rumoroso muro giallorosso del Mapei Stadium, il popolo romanista sta preparando un altro esodo, stavolta verso il capoluogo lombardo. Il settore ospiti, del resto, è sold out, con 3.500 tifosi che hanno già il biglietto in mano. Ma saranno molti di più considerando chi seguirà la partita dal vivo in altre porzioni dello stadio. Il dato conferma l'amore sconfinato per la Roma: l'orario serale e il fatto che si gioca di domenica non sono il massimo della comodità, soprattutto per chi deve lavorare lunedì mattina. [...]

(Corsport)